AJ 14 ble kjent som en av de mest komfortable AJ-ene noensinne, med revolusjonerende teknologi som skiller dem fra tidligere lanseringer. De var lave, bygget for både hastighet og kontroll med doble zoom-enheter og pustende nettingventiler på yttersålen. AJ 14 ble utgitt i 1998, og gjenskapte skoen som en bil – eller en bil som en sko – og inneholdt det slanke Jumpman-emblemet for å forsterke blandingen av luksus og hastighet. Etter å ha bidratt til å sikre en sjette finaletittel for Chicago Bulls, pensjonerte MJ seg i triumf, og forlot Air Jordan-skoserien for å fortsette å endre spillet.