For å gi spillere en følelse av katteaktig smidighet kom Air Jordan 13 med nyvinninger som en karbonfiberplate og Zoom Air. AJ 13 fikk sju originale utgivelser når MJ nærmet seg slutten av sin første periode som mester. Skoen ble gitt ut som retroutgave i 2004 med nye, begrensede fargekombinasjoner i dame- og herreutgaver med både høy og lav krage – og igjen i 2006, 2011, 2013, 2014 og 2015. Den fortsatte også Jordans lange samarbeid med Spike Lee i filmen hans fra 1998, «He Got Game», der de dukket opp på føttene til Jake Shuttlesworth, spilt av Denzel Washington. Dette bidro til at retroskoen i 2013 fikk kallenavnet «Black Toe».



