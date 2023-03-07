Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 13
Opprinnelig lansering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / VARSITY RED)
Opprinnelig pris ($150)
Produktkode (136002-062)
Air Jordan 13
Opprinnelig lansering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / VARSITY RED)
Opprinnelig pris ($150)
Produktkode (136002-062)
Black Cat viser klør
Michael Jordan fikk kallenavnet «Black Cat» på grunn av sin enestående blanding av styrke og smidighet, noe som forvirret motstanderne og satte dem ut av spill. Gjennom hele 1997–98-sesongen utmanøvrerte Jordan konsekvent rivalene sine på denne måten. Tinker Hatfield lot seg inspirere av panterens rovdyrinstinkter og fryktinngytende kraft når han skapte Air Jordan 13 – med et utradisjonelt holografisk øye og en yttersåle som minnet om en panterpote.
Fra hvelvet
Brudd med konvensjonen
For å gi spillere en følelse av katteaktig smidighet kom Air Jordan 13 med nyvinninger som en karbonfiberplate og Zoom Air. AJ 13 fikk sju originale utgivelser når MJ nærmet seg slutten av sin første periode som mester. Skoen ble gitt ut som retroutgave i 2004 med nye, begrensede fargekombinasjoner i dame- og herreutgaver med både høy og lav krage – og igjen i 2006, 2011, 2013, 2014 og 2015. Den fortsatte også Jordans lange samarbeid med Spike Lee i filmen hans fra 1998, «He Got Game», der de dukket opp på føttene til Jake Shuttlesworth, spilt av Denzel Washington. Dette bidro til at retroskoen i 2013 fikk kallenavnet «Black Toe».