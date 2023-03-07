Se Alle Nye Ankomster

Handle

Sist oppdatert: 9. mars 2023
3 minutters lesing

Air Jordan-kolleksjonen

Air Jordan 13

Opprinnelig lansering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / VARSITY RED)
Opprinnelig pris ($150)
Produktkode (136002-062)

Air Jordan 13

Opprinnelig lansering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / VARSITY RED)
Opprinnelig pris ($150)
Produktkode (136002-062)

Historien om Air Jordan 13, Skaff deg SNKRS-appen

Skaff deg SNKRS-appen

Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

Last ned appen
Historien om Air Jordan 13, Skaff deg SNKRS-appen

Skaff deg SNKRS-appen

Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

Last ned appen

Black Cat viser klør

Michael Jordan fikk kallenavnet «Black Cat» på grunn av sin enestående blanding av styrke og smidighet, noe som forvirret motstanderne og satte dem ut av spill. Gjennom hele 1997–98-sesongen utmanøvrerte Jordan konsekvent rivalene sine på denne måten. Tinker Hatfield lot seg inspirere av panterens rovdyrinstinkter og fryktinngytende kraft når han skapte Air Jordan 13 – med et utradisjonelt holografisk øye og en yttersåle som minnet om en panterpote.

Fra hvelvet

Brudd med konvensjonen

For å gi spillere en følelse av katteaktig smidighet kom Air Jordan 13 med nyvinninger som en karbonfiberplate og Zoom Air. AJ 13 fikk sju originale utgivelser når MJ nærmet seg slutten av sin første periode som mester. Skoen ble gitt ut som retroutgave i 2004 med nye, begrensede fargekombinasjoner i dame- og herreutgaver med både høy og lav krage – og igjen i 2006, 2011, 2013, 2014 og 2015. Den fortsatte også Jordans lange samarbeid med Spike Lee i filmen hans fra 1998, «He Got Game», der de dukket opp på føttene til Jake Shuttlesworth, spilt av Denzel Washington. Dette bidro til at retroskoen i 2013 fikk kallenavnet «Black Toe».

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 7. mars 2023