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Sist oppdatert: 9. mars 2023
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Air Jordan-kolleksjonen

Air Jordan 12

Opprinnelig lansering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – TAXI)
Opprinnelig pris ($135)
Produktkode (130690-101)

Air Jordan 12

Opprinnelig lansering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – TAXI)
Opprinnelig pris ($135)
Produktkode (130690-101)

Historien om Air Jordan 12, Skaff deg SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 12, Skaff deg SNKRS-appen

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Jordan har det som trengs

Michael Jordan hadde bokstavelig talt det som trengtes sesongen 1996–1997, og satte scenen for et av basketballens mest transformerende øyeblikk. I den femte kampen av finalene – Jordans berømte «influensakamp» – scoret han 38 poeng med syv returer og fem målgivende pasninger mot Utah Jazz, alle med en temperatur på 39 grader. Hans utholdende drivkraft hjalp til slutt med å lede teamet hans til enda en tittel, og tjente som inspirasjon for teknologien og konstruksjonen av AJ 12.

Fra hvelvet

Designet for å skinne

AJ 12 debuterte i en svart og hvit fargevariant lansert i 1996 og designet av Tinker Hatfield, med inspirasjon hentet fra det japanske flagget. Designet bygget på den legendariske suksessen til nylige Air Jordan-lanseringer og tok sin plass blant samlerfavoritter. I 1997 ble AJ 12 utgitt i en rød fargetone, og ble senere retro-redigert i andre farger i 2003, 2009 og 2016.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 7. mars 2023