Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 12
Opprinnelig lansering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – TAXI)
Opprinnelig pris ($135)
Produktkode (130690-101)
Air Jordan 12
Opprinnelig lansering (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – TAXI)
Opprinnelig pris ($135)
Produktkode (130690-101)
Jordan har det som trengs
Michael Jordan hadde bokstavelig talt det som trengtes sesongen 1996–1997, og satte scenen for et av basketballens mest transformerende øyeblikk. I den femte kampen av finalene – Jordans berømte «influensakamp» – scoret han 38 poeng med syv returer og fem målgivende pasninger mot Utah Jazz, alle med en temperatur på 39 grader. Hans utholdende drivkraft hjalp til slutt med å lede teamet hans til enda en tittel, og tjente som inspirasjon for teknologien og konstruksjonen av AJ 12.
Fra hvelvet
Designet for å skinne
AJ 12 debuterte i en svart og hvit fargevariant lansert i 1996 og designet av Tinker Hatfield, med inspirasjon hentet fra det japanske flagget. Designet bygget på den legendariske suksessen til nylige Air Jordan-lanseringer og tok sin plass blant samlerfavoritter. I 1997 ble AJ 12 utgitt i en rød fargetone, og ble senere retro-redigert i andre farger i 2003, 2009 og 2016.