Michael Jordan hadde bokstavelig talt det som trengtes sesongen 1996–1997, og satte scenen for et av basketballens mest transformerende øyeblikk. I den femte kampen av finalene – Jordans berømte «influensakamp» – scoret han 38 poeng med syv returer og fem målgivende pasninger mot Utah Jazz, alle med en temperatur på 39 grader. Hans utholdende drivkraft hjalp til slutt med å lede teamet hans til enda en tittel, og tjente som inspirasjon for teknologien og konstruksjonen av AJ 12.