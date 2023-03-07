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Sist oppdatert: 9. mars 2023
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Air Jordan-kolleksjonen

Air Jordan 11

Opprinnelig lansering (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130245-101)

Air Jordan 11

Opprinnelig lansering (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130245-101)

Historien om Air Jordan 11, Skaff deg SNKRS-appen

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Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

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Historien om Air Jordan 11, Skaff deg SNKRS-appen

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Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

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MJ nekter å gi opp

Med føttene tilbake på banen og øynene på troféet returnerte Michael Jordan til sin første hele sesong på to år. På veien mot en av hans mest imponerende perioder til dags dato skaffet Jordan seg MVP-tittelen, All-Star MVP-tittelen og den fjerde mesterskapsringen – en påminnelse til ligaen om hva det betyr å dominere.

Fra hvelvet

Et ikon blant ikoner

Med elegant aerodynamikk og sofistikert, skinnende lakkskinn ble Air Jordan 11 en av de mest ettertraktede sneakersene selv før den debuterte i kinosaler i animasjonsklassikeren Space Jam. AJ 11 ble en umiddelbar favoritt blant spillerne, og den har fortsatt en uslåelig kombinasjon av eleganse og stil.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 7. mars 2023