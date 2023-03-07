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Sist oppdatert: 9. mars 2023
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Air Jordan-kolleksjonen

Air Jordan 10

Opprinnelig lansering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - LIGHT STEEL GREY)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130209-101)

Air Jordan 10

Opprinnelig lansering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - LIGHT STEEL GREY)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130209-101)

Historien om Air Jordan 10, Skaff deg SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 10, Skaff deg SNKRS-appen

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Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

Last ned appen

Tilbake med stil

Uten at selv Michael Jordans største fans visste om det, var Michael Jordan ivrig etter å ta seg av noe ugjort. Selv om Air Jordan 10 ble designet mens han hadde en pause fra spillet, kom MJs tilbakekomst til 1994–95-sesongen akkurat i tide til at han kunne bruke den på banen – midlertidig med nummer 45 på siden.

Fra hvelvet

En hyllest tar en ny retning

AJ 10 ble opprinnelig designet som en hyllest og hadde Air-demping i hele skoens lengde i mellomsålen og flex-riller for grep på yttersålen. Og akkurat som skoen som kom før den, betydde nyvinningene til AJ 10 forbedret ytelse på banen. Michael Jordan beviste det med et 55-poengsras i den første kampen i New York 28. mars 1995 – nå kjent som den beryktede «double nickel»-kampen.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 7. mars 2023