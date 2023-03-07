AJ 10 ble opprinnelig designet som en hyllest og hadde Air-demping i hele skoens lengde i mellomsålen og flex-riller for grep på yttersålen. Og akkurat som skoen som kom før den, betydde nyvinningene til AJ 10 forbedret ytelse på banen. Michael Jordan beviste det med et 55-poengsras i den første kampen i New York 28. mars 1995 – nå kjent som den beryktede «double nickel»-kampen.