Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 10
Opprinnelig lansering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - LIGHT STEEL GREY)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130209-101)
Air Jordan 10
Opprinnelig lansering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - LIGHT STEEL GREY)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130209-101)
Tilbake med stil
Uten at selv Michael Jordans største fans visste om det, var Michael Jordan ivrig etter å ta seg av noe ugjort. Selv om Air Jordan 10 ble designet mens han hadde en pause fra spillet, kom MJs tilbakekomst til 1994–95-sesongen akkurat i tide til at han kunne bruke den på banen – midlertidig med nummer 45 på siden.
Fra hvelvet
En hyllest tar en ny retning
AJ 10 ble opprinnelig designet som en hyllest og hadde Air-demping i hele skoens lengde i mellomsålen og flex-riller for grep på yttersålen. Og akkurat som skoen som kom før den, betydde nyvinningene til AJ 10 forbedret ytelse på banen. Michael Jordan beviste det med et 55-poengsras i den første kampen i New York 28. mars 1995 – nå kjent som den beryktede «double nickel»-kampen.