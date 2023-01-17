OG black and red var den første skoen med flere fargekombinasjoner i NBA, og den ble opprinnelig bannlyst for brudd på ligaens draktpolicy. Det ble også truet med en bot på 5000 USD for hver kamp den ble brukt. OGs arv lever videre gjennom Air Jordan 1 Retro, og den hedrer en legende som utvidet spillets kreative potensial og omdefinerte basketballens innflytelse på stil og kultur.