Air Jordan 1
Opprinnelig lansering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/RED)
Opprinnelig pris ($65)
Produktkode (4281)
Air Jordan 1
Opprinnelig lansering (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/RED)
Opprinnelig pris ($65)
Produktkode (4281)
Den som startet det hele
Et ikon som forandret spillet med et hopp. Air Jordan ble lansert i 1985 og tok verden raskt med storm med samme frekke karisma som Michael Jordan selv.
Fra hvelvet
Tøff dominans fra dag 1
OG black and red var den første skoen med flere fargekombinasjoner i NBA, og den ble opprinnelig bannlyst for brudd på ligaens draktpolicy. Det ble også truet med en bot på 5000 USD for hver kamp den ble brukt. OGs arv lever videre gjennom Air Jordan 1 Retro, og den hedrer en legende som utvidet spillets kreative potensial og omdefinerte basketballens innflytelse på stil og kultur.