Bak designet: ACG Smith Rock

Da vi kjørte ut fra parkeringsplassen, var det mulig å føle en tilknytning i teamet. Vi følte oss alle energiske da vi kjørte over de snødekte veiene tilbake til Portland, klare til å ta med det vi hadde lært av hverandre den tiden vi var ute, tilbake til kontoret. Og det er derfor design skal gjøres i naturen. Du ser ting du ikke ville sett innendørs, du får utnytte miljøet og kjenne på energien, forstå utfordringene og reflektere over hvordan det føles å virkelig oppleve et sted med alle sansene dine. Du kan teste teorier, dele ideer og bygge videre på den kollektive energien som oppstår når en gruppe mennesker er sammen et sted.



Når vi samarbeider med et sted å skape noe nytt, snakker vi for det stedet. Stedene vi har valgt som vår inspirasjon, er ville steder, den tøffe magien i villmarken. Og når vi snakker for villmarken, snakker vi for jorden, og jorden snakker for oss alle.