7-minutters treningsøkt for hele familien

Syvminutters svetting for familien
Bevegelighet
av Nike Training
Prøv denne familievennlige treningsøkten for å holde energien oppe.
Med så mye tid som tilbringes innendørs for tiden, mest sannsynlig henslengt foran ulike skjermer, er det viktig å gi barna tid til å strekke seg, bevege seg og leke. Her er en familievennlig treningsøkt dere kan prøve sammen med barna for å holde energien oppe.
Barnekropper trenger bevegelse etter timevis med læring eller arbeid foran skjermer, og barn er eksperter på lek. Så hvorfor ikke ta dem med som treningspartnere slik at dere kan bevege dere sammen?
Avvending fra skrivebordet
Denne økten på syv minutter løsner opp i hele kroppen, og gir deg en avveksling fra å sitte lutrygget over skrivebordet. Hvis barna i livet ditt har tilbragt mer tid enn vanlig foran skjermene sine – få dem opp på bena og trykk på startknappen.
For litt ekstra moro kan du utfordre dem til å balansere lenger i kneklemmerne. Den som mister balansen først må gjøre en runde til! Den som blir stående lengst kan foreslå en ekstra bevegelse som hele familien må gjøre.
For flere leker og aktiviteter som holder barna i gang kan du søke etter «for hele familien» i NTC-appen.