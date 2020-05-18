7-minutters treningsøkt for hele familien

Denne økten på syv minutter løsner opp i hele kroppen, og gir deg en avveksling fra å sitte lutrygget over skrivebordet. Hvis barna i livet ditt har tilbragt mer tid enn vanlig foran skjermene sine – få dem opp på bena og trykk på startknappen.



For litt ekstra moro kan du utfordre dem til å balansere lenger i kneklemmerne. Den som mister balansen først må gjøre en runde til! Den som blir stående lengst kan foreslå en ekstra bevegelse som hele familien må gjøre.



For flere leker og aktiviteter som holder barna i gang kan du søke etter «for hele familien» i NTC-appen.