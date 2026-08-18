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Oversized hoodies en sweatshirts

Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT oversized damestop met ronde hals
€ 94,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversized fleecehoodie voor heren
Jordan Brooklyn
Oversized fleecehoodie voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized hoodie van sweatstof voor heren
Nike Sportswear Club
Oversized hoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized sweatshirt met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hoodie voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized hoodie voor dames
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized fleecehoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 69,99
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversized cropped damestop met korte rits
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversized cropped damestop met korte rits
€ 64,99
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversized hoodie voor jongens
Nike Sportswear Athletic
Oversized hoodie voor jongens
€ 54,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized trainingsjack voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized trainingsjack voor dames
€ 119,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized hoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized hoodie voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
€ 39,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Oversized sweatshirt met ronde hals voor meisjes
€ 39,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike N.A.C.
Dri-FIT fleece trainingshoodie zonder mouwen voor heren
€ 64,99
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Nike ACG 'Tuff Fleece' Hoodie
Nike ACG 'Tuff Fleece'
Hoodie
€ 114,99
Nike Studio Fleece middelzwaar
Nike Studio Fleece middelzwaar Oversized damestop met ronde hals
Nike Studio Fleece middelzwaar
Oversized damestop met ronde hals
€ 69,99
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleecehoodie voor heren
Jordan Flight Wings
Fleecehoodie voor heren
€ 99,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized mod-crop top voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized mod-crop top voor dames
€ 69,99
Nike
Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
Nike
Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
€ 74,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecehoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Fleecehoodie voor heren
€ 139,99

Oversized hoodies: maak het jezelf makkelijk

Bij een warming-up of pauze is een oversized hoodie vaak precies wat je nodig hebt. Onze collectie oversized sweatshirts en hoodies bestaat uit kleuren en stijlen voor alle sporten en spelers. In hoodies met een rits kun je je temperatuur tussendoor aanpassen en met ademende sweatshirts blijf je comfortabel tijdens het trainen. Ga voor ruimvallende modellen die je makkelijk aan en uit kunt trekken aan de zijlijn.


Maak optimaal gebruik van de warmte die je lichaam afgeeft met de Nike Therma-FIT technologie. We gebruiken innovatieve materialen voor onze oversized hoodies, zodat je tijdens je training op de perfecte temperatuur blijft. Er zijn ook veel items te vinden uit onze Nike Move to Zero campagne: ons plan om afval en uitstoot tot nul terug te brengen. Deze hoodies en sweatshirts, gemaakt met gerecyclede materialen, zijn beter voor jou en de planeet.