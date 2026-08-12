Atlético de Madrid trainingspakken: trots het veld op
Of je nu staat te juichen in het Cívitas Metropolitano-stadion of je thuiskleuren draagt op het veld, Atlético Madrid trainingspakken van Nike zijn perfect om je favoriete team in te supporten. Dankzij de innovatieve stoffen en hoogwaardige constructie houden onze trainingspakken je koel tijdens de wedstrijd. De Nike Dri-FIT technologie is ontworpen om zweet van je lichaam af te voeren terwijl je speelt, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens de wedstrijd. De trainingspakken met elastische taillebanden en trekkoorden zijn zo ontworpen dat ze een goede pasvorm hebben, zodat niets jou en de bal in de weg zit.
Of je nu je voetenwerk bijstelt of je opmaakt voor de wedstrijd, Atlético Madrid trainingspakken zijn gemaakt met het oog op snelheid. Ga in recordtijd het veld op met ritssluitingen bij de onderbenen – door het ergonomische design kun je je broek makkelijk over je voetbalschoenen heen verwisselen. En in de slanke en gestroomlijnde trainingssets beweeg je je soepel over het veld. Ben je op zoek naar losse kledingstukken? Trainingsjacks van gebreide stof bieden precies de juiste hoeveelheid stretch, terwijl geribde details bij de kraag, manchetten en zoom je jack op zijn plaats houden, zelfs tijdens het rennen en tackelen.
De Nike Atlético Madrid trainingspakken zijn voorzien van authentieke details, zodat je tijdens het spelen je teamtrots kunt laten zien. Zo is het wapen van de club op de jacks geborduurd en zijn de trainingspakken er in de kenmerkende kleuren van zowel de thuis- als uitwedstrijden, uiteraard altijd in combinatie met de iconische Swoosh. Combineer je trainingspak met een bijpassend shirt en je favoriete Nike voetbalschoenen om je team van top tot teen te vertegenwoordigen. Voor mini-voetbalsterren zijn er trainingspakken van Atlético Madrid voor junioren, waarmee ze een look kunnen creëren die geïnspireerd is op hun favoriete spelers.