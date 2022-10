De Air Max 1 'Kiss of Death' is de eerste gezamenlijke sneaker van Nike en CLOT. Designers van beide partijen haalden inspiratie uit de Chinese acupunctuur, een zeer belangrijk cultureel icoon, en verwerkten dit in het design van de Air Max 1. Het model met opvallende neus is gemaakt van doorzichtig kunststof, waardoor je zo in de binnenzolen kunt kijken met daarop de drukpunten van de voeten. In de transparante buitenzolen zitten afbeeldingen van een paar mensenvoeten. De 'Kiss of Death' van 2006 markeert het begin van een ontdekkingsreis door de Chinese traditionele cultuur voor deze twee merken.