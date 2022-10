€ 250,00

Centraal bij de All For One staat de traditie van teruggeven — de originele Air Force 1 werd van de ene generatie doorgegeven aan de volgende. Als eerbetoon aan deze traditie werkte CLOT-medeoprichter Edison Chen samen met Nike om de Air Force 1 CLOT te ontwikkelen.



Drie aspecten van dynamiek zijn de inspiratie voor het trio kleuren — groei, respect en teruggeven. Het unieke design bevat materiaal met een patroon dat losgetrokken kan worden zodat een tweede design tevoorschijn komt als symbool van onontdekte creativiteit.



Als ervaren staatsman in de creatieve community van Shanghai ligt Edisons focus op het doorgeven van kennis aan de volgende generatie en het stimuleren van deze generatie om hun verborgen talenten te onthullen.