AIR MAX 1

WE LOVE NIKE

€ 97,97

Het in Tokio gebaseerde bedrijf atmos heeft een natuurlijke connectie met de sneakercommunity. Atmos bestaat zelf uit sneakerverzamelaars en eert nu verzamelaars over de hele wereld met de collectie 'We Love Nike'. De Air Max modellen in deze collectie hebben allemaal een unieke schoenendoos-graphic over het hele bovenwerk. Het design, hier op de Air Max 1, heeft ook een kleurencombinatie en constructie die verwijzen naar een Air Max 1 icoon uit het verleden: de leren Air Max 1 SC van 1998.