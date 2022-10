Het in Tokio gebaseerde bedrijf atmos heeft een ware organische verbinding met de sneakercommunity. Atmos bestaat zelf uit sneakerverzamelaars en eert nu verzamelaars over de hele wereld met de collectie 'We Love Nike'. De Air Max modellen hebben allemaal een unieke schoenendoos-graphic over het hele bovenwerk. Voor de tijdloze Air Max 95 is een print gekozen die overloopt in een kleurencombinatie die doet denken aan de originele Air Max 95, ontworpen door Sergio Lozano.