In 1988 ontving MJ zijn eerste MVP-titel. In datzelfde jaar kwam de Air Jordan III uit in de onvergetelijke MVP-kleurencombinatie zwart en Cement Grey. De nieuwste Air Jordan XXXII is geïnspireerd op dit razend populaire design met een zwart, wit en rood bovenwerk en een fantastische olifantenprint op het hakstuk. Aan de binnenkant van de tong zit een 'M.V.P.'-tag dat een eerbetoon is aan 1988 — een geweldig jaar voor zowel de man als het merk.