De Air Jordan XXXII 'Like Mike' is geïnspireerd op de originele '91 'Like Mike'-campagne die de wereld veroverde en het team waar MJ de grootste speler ooit werd. De schoen is gemaakt met Flyknit materiaal waarmee je tot nieuwe hoogten stijgt. In de mix van materialen en de iconische details vind je ook elementen van de Air Jordan II terug, de eerste luxe basketbalschoen in zijn soort.