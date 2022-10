De Air Jordan XXXII breidt verfijning uit tot buiten het veld — in navolging van de Air Jordan II, die dat als eerste deed. Net als zijn voorganger gaat de low-top editie net iets verder, zonder in te boeten aan performance. Klassieke details verwijzen naar de pionier onder de luxe basketbalschoenen, met de kleuren rood en zwart die Jordan in het bloed zitten.