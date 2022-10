Ook al heeft MJ ze zelf nooit op het veld aangehad, is de Air Jordan XV toch een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de serie. Het futuristische design, dat is geïnspireerd op een gevechtsvliegtuig, was de laatste van Tinker Hatfield's creaties. De originele Obsidian kleurencombinatie combineert strak blauw met contrasterend wit, wat extra nadruk legt op de unieke combinatie van texturen en patronen die deze schoen zo bijzonder maakten.