Na zijn introductie in 1999-2000 hebben we niet zo veel van de Air Jordan XV gezien, ook al was hij een voortzetting van de Air Jordan serie. De unieke, stealthy look van de Air Jordan XV is geïnspireerd op een straaljager en is ook het laatste design van Tinker Hatfield in deze karakteristieke serie. Deze klassieker is nu teruggekeerd in zwart met verschillende patronen en speciale accenten in Varsity Red.