De Air Jordan XII werd in 1996-1997 geïntroduceerd toen nummer 23 op weg was naar de vijfde titel uit zijn carrière. Het opvallende, luxueuze design werd als low top uitgebracht toen deze voor het eerst als retro werd gelanceerd in 2004. Nu, in 2017, leeft de legende van de Air Jordan XII voort met een nieuwe 'Max Orange' editie van de low top.