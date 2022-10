AIR JORDAN XI

CAP AND GOWN

€ 200,00

Zeven jaar geleden kwam de eerste geheel zwarte Air Jordan XI uit, en het was liefde op het eerste gezicht. De schoen maakte deel uit van een collectie met andere favoriete Jordans in het zwart, maar de kleurencombinatie werd nooit officieel te koop gesteld. Het wachten is nu eindelijk voorbij. Deze keer is alles naar een nog hoger niveau gebracht met lakleer, hoogwaardig nubuck en een ijzige buitenzool.