De Air Jordan XI was de eerste schoen die de hoogglans van lakleer naar het veld bracht. Hoewel die innovatie de schoen meteen een klassieker maakte, toonden latere kleurencombinaties aan dat hij ook zonder de luxe vibes geliefd is. Het nieuwste model voor dames bewijst dat opnieuw. Het heeft, geïnspireerd op de 'little black dress', een suède bovenwerk dat is afgewerkt met premium pijlstaartrogleer en Metallic Gold.