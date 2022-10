Prijs niet beschikbaar

Deze uitvoering van de OG AJ1 is een eerbetoon aan zijn eigen geschiedenis en is tegelijkertijd vernieuwend door klassieke kleuren van de AJ1 lijn te gebruiken in een blokpatroon waardoor een nieuwe mix van kleurencombinaties ontstaat. De witte neus contrasteert met grijze en rode overlays van zacht suède die samenkomen rond een zwarte Swoosh voor een moderne klassieke vibe. Dit is wat je krijgt als iets tijdloos voor vernieuwing zorgt.