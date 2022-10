De Air Humara Premium was oorspronkelijk een trail-hardloopschoen uit de jaren 90, maar is nu terug in een urban uitvoering. De combinatie van grijs en legergroen op het bovenwerk van textiel is een knipoog naar die natuurlijke look, maar het gestroomlijnde design staat goed op straat. Met het snelle vetersysteem ben je in een flits klaar om te gaan. De Nike Zoom Air demping onder de voorvoet geeft je het gevoel waar hardlopers dol op waren. De geïntegreerde Air in de hak en het robuuste grippatroon maken het geheel af.