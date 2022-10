De trail-hardloopschoen uit de jaren 90 is terug in een urban uitvoering. De Air Humara Premium heeft Nike Zoom Air in de voorvoet voor sterke responsiviteit, plus de robuuste buitenzool waar hardlopers dol op waren. De geïntegreerde Air in de hak geeft de demping een extra dimensie. Met het snelle vetersysteem ben je in een flits klaar om te gaan. Het zwarte bovenwerk met kleuraccenten past bij elke look.