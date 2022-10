AIR FORCE 1 LOW

De Sixers zinden op wraak na het verlies tegen de Lakers in de finale van 82 en baarden opzien door de even verbale als dominante Moses Malone op te stellen. Aan het begin van de play-offs verklaarde hij stellig dat Philadelphia in 83 de titel zou pakken en wel met "fo', fo', fo'" (zonder een wedstrijd te verliezen) zou winnen. Na de Knicks in vier en de Bucks in vijf wedstrijden te hebben verslagen, hielpen Malone's 24 punten en 23 rebounds de Sixers in de vierde wedstrijd tegen de Lakers aan hun derde NBA-kampioenschap. Terwijl Philly de beker omhoog hield, kwam Malone, een van de 'oorspronkelijke zes' spelers die de AF1 op het veld droegen, met een nieuwe versie van zijn beroemde voorspelling: "fo', fi', fo'". Het waren woorden van een kampioen die nog jaren in de stad zouden nagalmen.