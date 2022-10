AIR FORCE 1 HIGH

GETERGD EN GEDREVEN

€ 140,00

Om de Pistons de eerste titel sinds 1990 te bezorgen, besloot Rasheed de zaak in eigen handen te nemen tijdens de harde vierde wedstrijd van de 2004-finale in The Palace. Na een elleboogstoot halverwege het derde kwart zette hij zijn passie en woede om in puur overwicht. Met zijn beestachtige takeovers bracht hij een zwaarbevochten titel terug naar de Motor City. De AF1 werd in het zoveelste hoofdstuk uit de basketbalgeschiedenis bijgeschreven, een schoen die symbool kwam te staan voor zijn houding, lef en geraffineerde speelstijl.