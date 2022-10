In de stad, in het bos, je kunt je voeten maar beter goed beschermen. Ruwe stenen, doorwekende regen, buiten kan van alles gebeuren — je voeten hebben bescherming nodig. En precies daarvoor is deze Mountain Fly ontwikkeld.



Een GORE-TEX membraan in het bovenwerk zorgt voor ventilatie en is bovendien zeer waterproof. Op de plekken waar geen GORE-TEX materiaal zit, houdt stevig hard rubber alles tegen. Datzelfde harde rubber loopt door tot over je grote teen voor de allerbeste bescherming en heeft dikke, V-vormige segmenten op een plakkerige buitenzool voor maximale grip en afzet. Een flexibele enkelkraag houdt vuil buiten, en dankzij reflecterende elementen op de hak en veterbedekking ben je in het donker beter zichtbaar. Het 'geheime recept' zit in de zachte React middenzool, waar de koolstofvezelplaat over de volle lengte, die je ook bij de geavanceerde Vaporfly 4% ziet, voor stevigheid en duurzaamheid zorgt en bescherming biedt tegen harde, oneffen ondergronden. Tot slot is deze Metallic Silver kleurencombinatie ook nog eens stijlvol.