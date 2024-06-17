Zo geeft de Nike Luka 3 een boost aan het spel

Als guard voor de Dallas Mavericks heeft Luka Dončić niet voor niets de bijnaam 'Luka Magic'. Van beginnen als rookie van het jaar tot het aaneenrijgen van NBA-records alle jaren daarna, lijkt Dončić iedereen altijd minstens een paar stappen voor te zijn, ongeacht wie die tegenstander is.

Daarom was de Sloveense basketballer de perfecte keus voor een schoen die is geïnspireerd op zijn vaardigheden en prestaties. De Luka 2 werd geprezen om zijn ruime neus, stevigheid, schokbescherming en royale vulling. Nu is Nike klaar om de lat nog hoger te leggen.

De Luka 3 combineert het beste van de Luka lijn met nieuwe innovatie en houdt de magie gaande om deze drie redenen.