Officiële Lebron 20 release-info en -datum

"We zagen de 20 als een kans om de volgende 20 jaar van LeBron in te luiden", zegt Jason Petrie, Senior Footwear Designer voor het herenbasketbal en hoofdontwerper van de LeBron lijn sinds de Zoom LeBron VII. "Op het gestikte label aan de binnenkant van de tong staat 'Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation.' Die zin namen we serieust bij het ontwerp van de schoen. We dachten hierbij aan spelers als Bronny en Bryce, de zonen van LeBron. We wilden in hun hoofd kruipen om te ontdekken wat jonge spelers willen."

Petrie zegt dat hij tijdens het ontwerpen van de schoen terugdacht aan het ontwerpen van de Soldier 10: lager profiel, strak contact met het veld, maar gemaakt om zijn krachtige spel aan te kunnen. Veel van LeBrons eigen schoenen zijn gestoeld op zijn liefde voor Air, maar voor dit design koos hij het team van Nike Basketball om een lichtgewicht low top met Zoom Air te ontwerpen — de lichtste LeBron sneaker tot nu toe — die nog steeds moest zijn opgewassen tegen zijn speelstijl.

Natuurlijk eert de schoen veel momenten uit de carrière van LeBron. Maar die verwijzingen zijn niet alleen visueel. Een aantal van de meest geliefde kenmerken van LeBrons bekende lijn is geïntegreerd in de technologie van de schoen.

Zo bevat de kraagvoering de Nike technologie Nike Sphere, die voor het eerst werd gebruikt in de Air Zoom Generation. De speciale kraagvoering is zacht en ademend, wat aansluit bij de wens van LeBron om van de Zoom Generation de meest comfortabele basketbalschoen die er is te maken. Voor het eerst sinds de Zoom LeBron 5 keert de koolstofvezelplaat voor de middenvoet terug, opnieuw voor energieteruggave en stevigheid om meer explosieve bewegingen te kunnen maken. Het Dunkman-logo keert terug op de buitenzool nadat het voor het laatst te zien was op de LeBron 16.

De kleurencombinatie Time Machine van de LeBron 20 is er vanaf 29 september voor kids en volwassenen. In de loop van 2022 volgen meer kleurencombinaties.