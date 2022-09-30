Officiële Lebron 20 release-info en -datum

De LeBron 20 is gemaakt voor de volgende generatie
Productnieuws
Ontdek de LeBron 20, een stijlvolle, lage schoen die is ontworpen ter ere van de historische carrière van James en om te voldoen aan de prestatiebehoeften van een nieuwe generatie atleten.
Wat je moet weten
- De LeBron 20 is de lichtste versie van zijn eigen schoen tot nu toe, ontworpen met een strak, luxueus low-top design.
- Met dit paar viert LeBron 20 jaar bij Nike en zijn 20ste jaar in de NBA.
- Hoewel het een eerbetoon aan de historische carrière van LeBron is, is het technische design van de LeBron 20 ontworpen voor de volgende generatie basketballers.
Van de King, voor de volgende generatie
De LeBron 20 is de eerste low-top performanceschoen in de bekende lijn van LeBron. Op het eerste gezicht vallen de details op de buitenrand op, die symbool staan voor hoogtepunten uit de carrière van LeBron. En hoewel de schoen een eerbetoon aan zijn legendarische carrière is, zegt LeBron dat de LeBron 20 is ontworpen voor de volgende generatie basketballers.
De belangrijkste kenmerken van de schoen zijn een lager profiel, Zoom Air in de voorvoet en de hak, en een koolstofvezelplaat onder de middenvoet. De voorvoet heeft een Air Zoom Turbo unit aan de bovenkant en onder de hak vind je een grotere Zoom Air unit van 13 millimeter voor schokbescherming. De met kunststof omwikkelde ondersteuning aan de zijkant zet de voet goed vast op het voetbed. Het patroon op de buitenzool geeft grip in meerdere richtingen. De details van de schoen verwijzen naar het verleden, maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten: de prestaties van de LeBron 20 zijn juist gericht op de komende 20 jaar.
20 jaar LeBron
"We zagen de 20 als een kans om de volgende 20 jaar van LeBron in te luiden", zegt Jason Petrie, Senior Footwear Designer voor het herenbasketbal en hoofdontwerper van de LeBron lijn sinds de Zoom LeBron VII. "Op het gestikte label aan de binnenkant van de tong staat 'Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation.' Die zin namen we serieust bij het ontwerp van de schoen. We dachten hierbij aan spelers als Bronny en Bryce, de zonen van LeBron. We wilden in hun hoofd kruipen om te ontdekken wat jonge spelers willen."
Petrie zegt dat hij tijdens het ontwerpen van de schoen terugdacht aan het ontwerpen van de Soldier 10: lager profiel, strak contact met het veld, maar gemaakt om zijn krachtige spel aan te kunnen. Veel van LeBrons eigen schoenen zijn gestoeld op zijn liefde voor Air, maar voor dit design koos hij het team van Nike Basketball om een lichtgewicht low top met Zoom Air te ontwerpen — de lichtste LeBron sneaker tot nu toe — die nog steeds moest zijn opgewassen tegen zijn speelstijl.
Natuurlijk eert de schoen veel momenten uit de carrière van LeBron. Maar die verwijzingen zijn niet alleen visueel. Een aantal van de meest geliefde kenmerken van LeBrons bekende lijn is geïntegreerd in de technologie van de schoen.
Zo bevat de kraagvoering de Nike technologie Nike Sphere, die voor het eerst werd gebruikt in de Air Zoom Generation. De speciale kraagvoering is zacht en ademend, wat aansluit bij de wens van LeBron om van de Zoom Generation de meest comfortabele basketbalschoen die er is te maken. Voor het eerst sinds de Zoom LeBron 5 keert de koolstofvezelplaat voor de middenvoet terug, opnieuw voor energieteruggave en stevigheid om meer explosieve bewegingen te kunnen maken. Het Dunkman-logo keert terug op de buitenzool nadat het voor het laatst te zien was op de LeBron 16.
De kleurencombinatie Time Machine van de LeBron 20 is er vanaf 29 september voor kids en volwassenen. In de loop van 2022 volgen meer kleurencombinaties.
Veelgestelde vragen over de LeBron 20
Wanneer is de LeBron 20 uitgekomen?
De LeBron 20 is voor het eerst gelanceerd in een beperkt aantal kleurencombinaties op 29 september 2022. Gedurende 2022 kwamen er steeds meer kleurencombinaties bij.
Wat kost de LeBron 20?
De LeBron 20 komt in eerste instantie uit in volwassen maten en kost 200 USD. Deze prijs kan nog veranderen als er nieuwe kleurencombinaties en uitvoeringen worden uitgebracht. Shop nieuwe items in de Nike LeBron James productlijn.