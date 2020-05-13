De perfecte biceps curl

Zoals de titel al aangeeft, staan je biceps hier centraal. De biceps is de tweehoofdige spier die langs de voorkant van je bovenarm loopt. De spier bestaat uit de biceps brachii, een lang en een kort hoofd dat je schouders en ellebogen helpen gewichten te heffen. Het zijn de indrukwekkendste spieren van je armen. Curls activeren ook de brachialis, de onderzijde van de biceps of het mediale hoofd. Daarnaast activeren ze de brachioradialis, die vanuit je onderarm zorgt dat je je elleboog kunt buigen en je onderarm kunt draaien.



Hoewel curls je biceps direct stimuleren, werken je spieren als een systeem — sommige in oppositie — zodat de beweging een domino-effect heeft via de omliggende spieren. Meer specifiek, wanneer je biceps samentrekken tijdens het concentrische deel van de oefening (waarin je met een curl een gewicht heft), moeten je triceps verlengen om het samentrekken van je biceps te ondersteunen. De voorste deltavormige spieren (de ronde, buitenste spier van de schouders) worden geactiveerd en vormen een krachtig, stabiel ankerpunt voor de curl. En als je de beweging goed uitvoert — dus zonder met je armen te zwaaien om momentum op te bouwen — activeer je je core.