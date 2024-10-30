Het Electric pack: een futuristische kleurencombinatie met een knipoog naar het verleden

Nike brengt een vurige nieuwe performanceprint uit waarvan sneakerheads uit hun dak gaan. De Electric pack kleurencombinatie — met een iconische struisvogelprint en een nieuwe, feloranje merkkleur genaamd Total Orange — zal te zien zijn op 55 Nike performanceschoenen voor heren, dames en kids.

In 1987 introduceerde Nike designer Tinker Hatfield de nu iconische struisvogelprint in het Nike palet. Het verhaal gaat als volgt: op een dag ontdekte Hatfield tijdens een wandeling door de wijk SoHo in New York City een opvallende bank met struisvogelprint in de etalage van een chique meubelzaak. Hij raakte gecharmeerd van de natuurlijke elementen en de organische textuur van het materiaal. Nadat hij deze opvallende elementen had ontdekt, ontwierp Hatfield een performanceschoen voor Nike geïnspireerd op dezelfde opvallende, transformerende print. Deze onwaarschijnlijke combinatie paste lifestyle-elementen toe op een hoogwaardig product, een revolutionair concept in een tijd waarin sportkleding en haute couture nog niet samengingen.