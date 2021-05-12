Nieuwe iconen: Dina Asher-Smith

Als je jonge meisjes een paar dingen zou vertellen over wat het daadwerkelijk betekent om een vrouwelijke atleet te zijn, wat zou je dan zeggen?



DINA: Ik zou zeggen dat het hartstikke leuk is. Het heeft me zoveel vertrouwen gegeven. Ik heb mezelf gepusht en dingen bereikt die ik niet voor mogelijk had gehouden. Als je er echt voor gaat, kun je uitblinken in wat je maar wilt. En sport geeft je de mogelijkheid om dat gevoel keer op keer te ervaren. In sport kun je jezelf elke dag opnieuw uitvinden.