Nieuwe iconen: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Borsten, maagkrampen, ongesteldheid. Taboeonderwerpen? Niet voor Dina Asher-Smith. Zie hoe ze onderwerpen bespreekbaar maakt voor een nieuwe generatie vrouwelijke atleten.
Al vroeg in haar loopbaan leerde sprinter Dina Asher-Smith om niet achter het onhaalbare aan te jagen. Tegenwoordig breekt deze wereldkampioen veel meer dan alleen records: ze ontmantelt gedateerde denkbeelden over wat het is om een sportvrouw te zijn door openhartig te praten over onderwerpen waar vrouwen vroeger alleen over fluisterden. We spraken Dina over haar wens om een nieuw soort rolmodel te worden, het soort dat ze zelf als kind had willen hebben.
Hoe is je beeld van je eigen lichaam veranderd door sport?
DINA ASHER-SMITH: Sport is altijd bepalend geweest voor de manier waarop ik naar mijn lichaam kijk. Mijn eigen verwachtingen overtreffen of een record breken zijn dingen waar ik trots op ben. Maar als ik niet met sporten bezig ben en met jonge meisjes praat, merk ik dat hun trots gebaseerd is op andere zaken. Ze vergelijken hun lichamen met elkaar en dat kan onzekerheden met zich meebrengen.
"Sport is altijd bepalend geweest voor de manier waarop ik naar mijn lichaam kijk."
– Dina Asher-Smith
Er heerst een beeld dat atleten altijd de perfecte versie van zichzelf moeten zijn. Wat zou je zeggen tegen vrouwen die daarin geloven?
DINA: Ik moedig mensen altijd aan gewoon te stoppen met dat streven naar perfectie. Streef in plaats daarvan naar een uitmuntend, mooi resultaat. Laat je niet kisten als je niet in een bepaald beeld van perfectie past. Je kunt geweldig zijn zonder dat je perfect bent.
"Laat je niet kisten als je niet in een bepaald beeld van perfectie past. Je kunt geweldig zijn zonder dat je perfect bent."
– Dina Asher-Smith
Waarom is het voor jou zo belangrijk om over dingen te praten als borsten, krampen en menstruatie, zeker met jongere vrouwen?
DINA: Toen ik begon met topsport, waren dat de dingen waarover niet echt werd gesproken. Als ik met jongere meisjes over mijn ervaringen praat, stellen ze vooral vragen over sport-bh's, de puberteit en over hoe ze een actieve levensstijl kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat we eerlijk zijn over die dingen.
"Het is belangrijk dat we eerlijk zijn over die dingen."
– Dina Asher-Smith
Als je jonge meisjes een paar dingen zou vertellen over wat het daadwerkelijk betekent om een vrouwelijke atleet te zijn, wat zou je dan zeggen?
DINA: Ik zou zeggen dat het hartstikke leuk is. Het heeft me zoveel vertrouwen gegeven. Ik heb mezelf gepusht en dingen bereikt die ik niet voor mogelijk had gehouden. Als je er echt voor gaat, kun je uitblinken in wat je maar wilt. En sport geeft je de mogelijkheid om dat gevoel keer op keer te ervaren. In sport kun je jezelf elke dag opnieuw uitvinden.
"Als je er echt voor gaat, kun je uitblinken in wat je maar wilt."
– Dina Asher-Smith
Creative director: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotograaf: Sophie Jones @sophographylondon