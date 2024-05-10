De beste zwangerschapsleggings van Nike
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Favoriete keuzes voor (aanstaande) moeders.
Comfort en flexibiliteit zijn essentieel tijdens de zwangerschap. De beste zwangerschapsleggings voelen geweldig als je ze draagt, passen zich aan je veranderende lichaam aan, omsluiten en ondersteunen je groeiende buik en zijn veelzijdig genoeg om je tijdens het ouderschap te helpen.
Hieronder hebben we onze beste leggings voor tijdens de zwangerschap op een rijtje gezet en uitgelegd vanwege welke kenmerken ze bovenaan de lijst staan.
6 kenmerken waardoor de zwangerschapsleggings van Nike uitblinken
De beste zwangerschapsleggings van Nike zijn de Zenvy (M) en Nike One (M) collecties. Deze items bieden doordacht ontworpen en grondig door gebruikers geteste leggings en bikeshorts die je voor, tijdens en (lang) na de zwangerschap kunt dragen.
"De Zenvy (M) leggings zijn speciaal gemaakt voor vrouwen die in verwachting zijn of willen worden. Ze zijn gemaakt om mee te gaan tijdens de hele periode van het moederschap, en dat is meer dan alleen zwangerschap zelf", vertelt Emily Polkow, Lead Product Line Manager Global Apparel bij Nike. "We hebben zakken aan de buitenkant toegevoegd, omdat we weten hoe belangrijk die zijn voor iemand die voortdurend op zoek is naar balans. We hebben ook een gekruiste tailleband toegevoegd met een beetje diepte voor meer stretch en bewegingsvrijheid, en een ultrahoge tailleband. Het InfinaSoft materiaal rekt twee keer zoveel als elastaan, wat samen met de zachtheid ervan zorgt voor de ultieme zwangerschapslegging."
De Nike One (M) leggings staan ook op die lijst "omdat ze haar het comfort, het zelfvertrouwen en de flexibiliteit geven die ze nodig heeft om haar actieve levensstijl in alle stadia van de zwangerschap en het moederschap te behouden", zegt Polkow. "Het materiaal is superzacht en heeft een matte afwerking met prachtige kleuren zodat ze nog steeds haar eigen stijl en individualiteit kan uitdrukken. Bovendien is de prijs bijzonder redelijk."
1. Stretch die met je meegroeit
Omdat je buik tijdens de zwangerschap uitzet, moet het materiaal van een zwangerschapslegging daarop berekend zijn.
Nike Zenvy (M) leggings en bikeshorts met een iets ondersteunende hoge taille bieden extra ruimte waar je die het hardst nodig hebt. Het elastische, soepele materiaal past zich aan je lichaam aan en beweegt moeiteloos met je mee.
De Nike One leggings en bikeshorts met hoge taille zijn gemaakt van elastisch, zonaal materiaal dat meerekt zonder de ondersteunende structuur te verliezen.
Beide items rekken mee en behouden hun vorm voor een aansluitende, comfortabele pasvorm voor, tijdens en na de zwangerschap.
2. Licht en ventilerend materiaal om je comfortabel te houden
Nike heeft comfort prioriteit gegeven in zijn volledige collectie leggings en work-outgear. Door symptomen zoals pijn in het lichaam en temperatuurschommelingen is het tijdens de zwangerschap erg belangrijk te kiezen voor gemakkelijk te dragen work-outgear met veel comfort.
Boterzachte materialen, zweetafvoerende Dri-FIT technologie en minimale naden verlenen de Zenvy en Nike One leggings en bikeshorts het frisse comfort waar je lichaam naar verlangt tijdens de zwangerschap.
Nike heeft de populaire Zenvy stijl voor de zwangerschapscollectie aangepast door het geliefde InfinaSoft materiaal in je zwangerschapsleggings te verwerken. InfinaSoft voelt aan als een tweede huid zonder in te leveren op de ondersteuning en structuur die je nodig hebt als je buik groeit.
Het halfzware, perzikzachte materiaal uit de Nike One zwangerschapscollectie rekt mee met je lichaam en bewegingen voor een comfortabele, ondersteunende pasvorm, elk trimester en daarna.
3. Zakken voor al je essentials
Alles is beter met zakken. Tijdens de zwangerschap en na de bevalling maakt een geïntegreerde opbergruimte voor je telefoon, sleutels of een reservespeen elke dag een beetje makkelijker.
De Zenvy zwangerschapsstijlen en Nike One bikeshorts voor moederschap hebben zakken op de dij die groot genoeg zijn voor de meeste telefoons en andere dagelijkse essentials. Of je nu de voorkeur geeft aan steekzakken (Zenvy) of zakken aan de buitenkant (Nike One), je kunt vertrouwen op Nike zwangerschapsleggings en bikeshorts waarin je snel en gemakkelijk spullen kunt opbergen.
4. Gestructureerde en ondersteunende vlakken voor je buik
De beste zwangerschapsleggings maken niet alleen ruimte voor je buik, maar bieden ook de ondersteuning die je nodig hebt om comfortabel te bewegen en verminderen de druk op je onderrug. Bij de beste items kun je het vlak bij de taille ook neerklappen als je alleen maar wilt relaxen.
Nike's Zenvy leggings met hoge taille en bikeshorts bieden boterzachte ondersteuning en omsluiting voor je groeiende babybuik. Nike One zwangerschapsitems geven extra structuur en ondersteuning. Bij beide kun je het paneel bij de taille eenvoudig neerklappen, zodat je direct na je work-out tv kunt gaan kijken.
5. Taillebanden die goed blijven zitten
Zelfs buiten de zwangerschap kan het een uitdaging zijn om een legging met een hoge taille op zijn plaats te houden. Maar wanneer je buik in het derde trimester druk uitoefent op de tailleband, kunnen alleen de beste zwangerschapsleggings de uitdaging aan.
Nike heeft zijn Zenvy zwangerschapsleggings en bikeshorts voorzien van een extra brede tailleband zodat ze minder oprollen, knellen en verschuiven.
6. Gemakkelijk schoon te houden
Tijdens en na de zwangerschap is het essentieel dat alle kleding in de wasmachine kan worden gereinigd. Wanneer je een baby verwacht of verzorgt, heb je sportkleding nodig die je probleemloos in de wasmachine kunt doen.
Nike Zenvy (M) en Nike One zwangerschapsleggings en bikeshorts kunnen in de wasmachine en zijn robuust genoeg om jarenlang steeds opnieuw te dragen en te wassen.
Veelgestelde vragen
Wat is het beste materiaal voor zwangerschapsleggings?
De beste zwangerschapsleggings zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. De materialen en constructie van de beste zwangerschapsleggings bieden comfortabele ondersteuning die meerekt en zich aanpast aan de behoeften van je lichaam voor, tijdens en na de zwangerschap. Nike experts raden ook vochtafvoerende stoffen aan die je fris houden, of je nu aan het trainen of het chillen bent.
Moet je tijdens de zwangerschap een legging dragen die specifiek daarvoor bedoeld is?
Superelastische leggings met een hoge taille, ook al zijn ze niet specifiek voor de zwangerschap bedoeld, kunnen goed geschikt zijn tijdens de eerste stadia van de zwangerschap. In het derde trimester, wanneer je buik het grootst is, bieden speciaal ontworpen stijlen voldoende ruimte, bedekking en structuur.
Tekst: Sarah duRivage-Jacobs