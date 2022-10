Tallas de: 24.5 cm a 31 cm.

En septiembre de 1985, Nike y MJ lanzaron el Air Jordan 1. Un mes más tarde, la liga prohibió su uso. Aunque el AJ1 ahora es un ícono de la moda urbana y los deportes, cuando se lanzó fue disruptivo e instantáneamente revolucionario. A pesar de que la liga intentó que MJ no se pusiera el AJ1 original, no pudo hacer nada con los aficionados, por lo que "They Can’t Stop You From Wearing Them" se convirtió en un grito de guerra. Ahora, el espíritu de este calzado vuelve a la vida a través del Air Jordan 1 "Rebellionaire", que cuenta con el mismo recordatorio no tan sutil estampado en la parte superior y que, además, cuenta con una X en rojo en el talón para conmemorar el nacimiento de esta leyenda prohibida.

SKU: 555088-036