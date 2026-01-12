Offres Nike Cyber Monday 2025 pour homme : un style emblématique à prix doux
Quelle que soit ta façon de bouger, notre sélection Nike Cyber Monday pour homme est là pour toi. Que tu cherches un haut respirant pour le hot yoga ou une veste qui conserve la température pour te garder au chaud sur le banc de touche, tu vas forcément trouver ton bonheur. Nos vêtements élégants accompagneront chaque fente, chaque saut et chaque soulevé. Ils se déclinent en divers styles et coloris pour que tu n'aies aucun mal à les accorder avec tes tenues de sport. Tu remarqueras l'emblématique Nike Swoosh sur tous les articles qui apporte une touche premium à tes looks. Sans oublier les détails innovants qui aident à rester à l'aise de la première à la dernière répétition. Comme ces coutures plates grâce auxquelles tu pourras te concentrer sur ton challenge.
Prêt à transpirer ? Achète des vêtements de la promotion homme pour le Nike Cyber Monday dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu intelligent éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement et que tu restes à l'aise quand tu t'entraînes. Par temps chaud, opte pour des articles avec perforations et aérations dans les zones clés qui facilitent la circulation de l'air autour du corps. À l'inverse, quand le mercure chute, il te suffira d'enfiler un modèle équipé de notre technologie Therma-FIT qui conserve la température naturelle du corps pour te maintenir au chaud, sans l'encombrement.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements et accessoires de la promo homme pour le Nike Cyber Monday portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.