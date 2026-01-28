Nike Cyber Monday 2025 pour femme

Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
50 % de réduction
Nike HydraStrong Solid
Nike HydraStrong Solid Maillot de bain une pièce à bretelles croisées pour femme
Nike HydraStrong Solid
Maillot de bain une pièce à bretelles croisées pour femme
50 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Pantalon taille haute à jambes larges pour femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Pantalon taille haute à jambes larges pour femme
40 % de réduction
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Chaussure pour Femme
Nike Air Force 1 Shadow
Chaussure pour Femme
50 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Pantalon de survêtement oversize à taille haute pour Femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Pantalon de survêtement oversize à taille haute pour Femme
40 % de réduction
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pantalon taille haute en tissu tissé à ourlet ouvert pour femme
Matériaux recyclés
Nike Windrunner
Pantalon taille haute en tissu tissé à ourlet ouvert pour femme
50 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Pantalon de survêtement ample pour femme
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Pantalon de survêtement ample pour femme
40 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon large taille haute pour femme
Nike Sportswear
Pantalon large taille haute pour femme
40 % de réduction
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Nike Mercurial Vapor 16 Elite Chaussure de foot basse à crampons FG
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Chaussure de foot basse à crampons FG
50 % de réduction
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
34 % de réduction
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour femme
50 % de réduction
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Chaussure pour femme
Nike ReactX Rejuven8
Chaussure pour femme
40 % de réduction
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Free 2025
Chaussure d'entraînement pour femme
40 % de réduction
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Nike Mercurial Vapor 16 Elite Chaussure de foot à crampons basse SG-Pro
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Chaussure de foot à crampons basse SG-Pro
50 % de réduction
Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia Chaussure pour femme
Nike Air Max Bia
Chaussure pour femme
50 % de réduction
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé Sweat à capuche ample en maille pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
Sweat à capuche ample en maille pour femme
40 % de réduction
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
Nike Mercurial Superfly 10 Academy Chaussure de foot montante à crampons AG
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
Chaussure de foot montante à crampons AG
40 % de réduction
Nike Fast
Nike Fast Legging de running taille mi-haute pour Femme
Nike Fast
Legging de running taille mi-haute pour Femme
40 % de réduction
Nike Trail
Nike Trail Haut de running deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Haut de running deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
50 % de réduction
Barcelona
Barcelona Casquette Nike Club US CB L 2025/2026
Barcelona
Casquette Nike Club US CB L 2025/2026
30 % de réduction
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Chaussure
Nike x Hyperice Hyperboot
Chaussure
10 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
30 % de réduction
Nike Air Force 1 '07 Vintage
Nike Air Force 1 '07 Vintage Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 '07 Vintage
Chaussure pour femme
45 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
20 % de réduction

Offre Nike Cyber Monday 2025 pour femme : innove à l'entraînement

Quel que soit le challenge qui t'attend, tu donneras le meilleur avec des vêtements de sport de notre sélection Nike Cyber Monday pour femme. Nos articles sont dotés de technologies innovantes afin que tu te sentes au top quand tu bouges. Comme la technologie Nike Dri-FIT qui éloigne la transpiration de la peau pour offrir un maximum de fraîcheur et de confort. Tu fais du sport par temps froid ? Opte pour des modèles en tissu Therma-FIT, une matière qui utilise la température naturelle du corps pour te maintenir au chaud, sans ajouter de volume. Sans oublier les coutures plates et les tissus doux conçus pour prévenir les irritations. Voilà pourquoi nos articles sont plébiscités par les sportives à travers le monde.

Découvre nos vêtements issus de la promotion pour femme du Nike Cyber Monday qui donneront une touche premium à tes tenues de sport. Tu remarqueras l'emblématique Nike Swoosh imprimé et brodé sur la poitrine et la hanche, ce qui te permettra de te démarquer. Les articles étant proposés en divers coloris et styles, tu n'auras aucun mal à trouver ton bonheur dans nos offres femme pour le Nike Cyber Monday. Les coupes décontractées ou boxy offrent une grande liberté de mouvement tandis que les tissus de compression aident les muscles à mieux récupérer après l'entraînement. Tu pourras aussi bouger naturellement grâce aux tissus extensibles. Jette un œil aux pièces extensibles dans les quatre sens, pensées pour s'étirer dans toutes les directions. Ainsi, rien ne t'empêchera d'exécuter des squats profonds ou de longs sauts.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des modèles de la promotion femme du Nike Cyber Monday portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.