Made to Play : apprentissage

S'il y a bien une chose qu'on a apprise, c'est que le jeu est un déclencheur et qu'il entraîne des changements. C'est pourquoi nous pensons qu'il est urgent de sensibiliser tout le monde sur les bienfaits du jeu et les conditions de sa pratique partout sur la planète. Parce que plus nous serons informés, plus nous saurons comment apporter notre aide. Plus nous chercherons des solutions, plus nous améliorerons l'avenir. Commencez dès maintenant en lisant le rapport Designed to Move.