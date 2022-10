Erinnerung an die Revolution. 1987 war das Geburtsjahr der Air Max-Reihe, die zum ersten Mal über ein sichtbares Air-Element verfügte. Was als ein Experiment in der Dämpfungstechnologie begann, entwickelte sich schnell zu einem Klassiker auf der Laufbahn – und auf der Straße. Über die Jahre wurde das Design vielfach überarbeitet und mit neuen Features ausgestattet, doch die Tradition blieb immer bestehen.