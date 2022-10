Vor 20 Jahren erschien der Air Max 97 als erster Nike Laufschuh überhaupt mit durchgehender Max Air-Dämpfung. 1998 feierte der Tuned Air sein Debüt mit einem Obermaterial in unverkennbarem TPU-Look. Da ist es nur logisch, dass sich diese beiden Ikonen im neuen Air Max 97 Plus vereinen. Das weiche, elegante und durchgehende Max Air-Element agiert als Ausgleich zu den vertikalen, wellenförmigen Linien des Plus. Design und Innovation der späten 90ern waren massig, protzig und kühn, und dieser Schuh zeigt eindrucksvoll, wie dieser Look auch in der Sneakerwelt interpretiert wurde.