ACG de l'été 2021

L'été débarque. C'est une saison, mais aussi un art de vivre à part entière : les sandales et le soleil, la douce sensation de liberté portée par la brise dès qu'on met un pied dehors. Et il n'est pas d'endroit dans le monde où l'été s'exprime avec autant de force qu'à Hawaï. De nombreux microclimats se côtoient sur Big Island : prairies sèches, forêts tropicales humides, toundras de haute altitude et magnifiques paysages montagneux. Promenez-vous entre les coulées de lave, rafraîchissez-vous sous une cascade, méditez dans une crique ou contemplez les étoiles au milieu des palmiers… Les possibilités sont infinies.



Une légende de l'été, la Air Deschutz, fait son grand retour dans le cadre d'une collaboration spéciale avec Sig Zane. La veste coupe-vent Cinder Cone et le sweat à capuche Lava Tree Quick laissent planer un voile de mystère. Les hauts et tee-shirts Wyland fusionnent avec des mammifères marins sociables. Et pour finir, la jupe Trail fait une entrée remarquable sur les sentiers battus. Sortez, perdez-vous et entrez dans l'été.