Bra By Michaela : tenues avec une brassière de sport

Bra By Michaela

Dans Bra By Michaela, c'est l'icône contemporaine du monde de la danse classique Michaela DePrince qui prend les choses en main. Elle apporte sa touche personnelle à la danse et à notre épisode « Free to Change », une ode à notre évolution personnelle et à notre manière de gagner en force.

Pour Brassière de sport 100 % stylée, nous l'avons rencontrée à New York, où elle nous a montré comment porter les brassières de sport Nike Alate, de jour comme de nuit, sans faire le moindre effort. Découvrez ses différents looks ci-dessous.