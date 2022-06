QJP : comment synchroniser sa pratique sportive avec son cycle menstruel

Vous vous dites peut-être que vos exercices ne sont pas si mal, alors pourquoi changer d'entraînement et se compliquer la vie quand on peut se la couler douce ? (Vous l'avez ?) Il y a tellement d'avantages à adapter vos entraînements par rapport à votre cycle, en plus de devenir une meilleure athlète. Bien sûr, battre ses records fait toujours plaisir, mais pour commencer, nous allons vous expliquer plus en détail les autres avantages.

Avantage #1 : découvrez votre physiologie

Quand on parle de cycles menstruels, la plupart d'entre nous pensent aux règles. Cependant, vos règles n'interviennent qu'au début de votre cycle. Ce dernier commence le premier jour de vos règles et se termine la veille des prochaines règles. Entre les cycles, votre corps libère un ovule. Si cet ovule produit par vos ovaires n'est pas fertilisé, les parois de l'utérus perdent du sang : bonjour, les règles. Tout au long de ce processus, les œstrogènes et la progestérone fluctuent, il est donc logique que ces hormones changeantes puissent affecter toutes sortes de choses dans votre corps, comme ce que vous ressentez, ce que vous pensez et la manière dont votre corps réagit.

Vous comprenez maintenant pourquoi vous vous sentez parfois invincible après avoir couru un kilomètre en plus ou après avoir soulevé plus de poids que vous ne l'aviez prévu, alors que vous aurez parfois plutôt envie de vous ressourcer avec une séance de yoga. Ou en ne faisant rien du tout, d'ailleurs. Ce n'est pas toujours une question de forme physique, votre cycle menstruel peut être en cause. « Il est important de comprendre l'influence de la physiologie sur les exercices et les performances », explique Stacy Sims, experte mondialement reconnue spécialisée en physiologie des athlètes féminines. « Adapter vos entraînements en fonction de votre cycle menstruel peut non seulement améliorer votre humeur, mais aussi limiter les symptômes du syndrome prémenstruel, en plus de vous permettre de vous sentir en meilleure forme, plus forte et plus rapide. »