Les signes importants d'un coup de chaleur à ne pas ignorer

Le coup de chaleur est une maladie grave liée à la chaleur, qui survient lorsque le corps ne parvient plus à réguler sa température interne, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Elle peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. Le coup de chaleur survient généralement lorsque la température du corps est supérieure à 40 degrés Celsius, selon le National Institutes of Health. Lorsque le corps subit un coup de chaleur, la température interne peut atteindre 41 °C ou plus, selon le CDC.

Le NIH a noté qu'il existe deux types de coup de chaleur : le classique et celui qui résulte de l'effort. Le coup de chaleur classique touche généralement les personnes de 65 ans et plus souffrant de maladies chroniques, tandis que le coup de chaleur d'effort touche généralement les personnes qui réalisent un exercice intense dans des conditions chaudes ou humides.

« Certains médicaments et problèmes médicaux comme la malnutrition, le cancer, l'anémie et même le diabète pourraient constituer un facteur de risque accru », explique le Dr Randolph DiLorenzo, spécialiste en médecine interne et directeur médical du Northwell Health Syosset Hospital. Même si vous avez des prédispositions à souffrir d'un coup de chaleur ou si vous êtes plus vulnérable parce que vous commencez tout juste à pratiquer une activité physique, les athlètes plus expérimentés ne sont pas non plus à l'abri.

