Recettes d'athlètes : Darrell Hill découvre la puissance du chou-fleur

Préparation

Dans un grand bol, mélangez au fouet l'agave, le curcuma, le piment de cayenne, ¼ de tasse d'huile de colza, le sel et le poivre. Ajoutez les cuisses de poulet et retournez-les pour bien napper.



Dans une grande sauteuse, faites sauter le chou-fleur à feu moyen/vif jusqu'à ce qu'il soit tendre. Dans une grande marmite, faites fondre le ghi à feu moyen. Faites sauter le gingembre, l'ail et les échalottes jusqu'à ce qu'ils dégagent leurs arômes. Assaisonnez avec une pincée de sel. Ajoutez le chou-fleur râpé et faites sauter encore 5 minutes. Ajoutez 4 tasses d'eau et le sachet de thé vert et faites frémir. Retirer le sachet de thé après 5 minutes et assaisonnez le mélange de chou-fleur d'une rasade de sauce à base de poisson et de poivre noir.



Pendant ce temps, faites chauffer quelques cuillères à soupe d'huile de colza dans une poêle grill à feu moyen/vif. Poêlez les cuisses de poulet en les retournant à mi-cuisson jusqu'à ce qu'elles soient cuites à cœur (environ 12 minutes ou jusqu'à ce que le thermomètre de cuisson indique 165 degrés Fahrenheit, soit 75° C, dans la partie la plus épaisse). Réservez.



Faites sauter les champignons dans quelques cuillères à soupe d'huile de colza jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Salez.



Ajoutez la gomme de xanthan à la préparation de chou-fleur et fouettez jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Goûtez le congee pour ajuster l'assaisonnement. Servez dans deux bols et ajoutez par-dessus le poulet émincé, les champignons, l'huile pimentée, la coriandre et les ciboules.