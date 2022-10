Qu'est-ce qu'un entraînement Metcon en CrossFit ?

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez essayer les entraînements Metcon de CrossFit.

Diversité : il y a de nombreux types d'exercices qui entrent dans la catégorie Metcon. Cela signifie que vous pouvez varier énormément vos entraînements. La plupart des entraînements Metcon sont basés sur des mouvements composés, comme les squats, les flexions et les déplacements avec poids. En revanche, vous pouvez toujours modifier l'ordre, l'intensité et le poids. D'autre part, en fonction du système énergétique que vous voulez travailler, l'entraînement peut durer trois ou trente minutes. Il existe beaucoup d'options différentes. Certains entraînements Metcon de CrossFit populaires incluent des Betty (cinq séries de push press et de sauts sur step sur un temps donné) et des EMOM (un nombre donné de répétitions d'un exercice effectué au début de chaque minute). Conditionnement physique : d'après Greg Pattman, coach de CrossFit certifié de niveau 3, l'entraînement Metcon est l'une des meilleures façons d'améliorer votre condition physique de manière générale en combinant renforcement et cardio.





« L'entraînement Metcon sollicite différents systèmes énergétiques et peut impliquer beaucoup de mouvements différents », explique Greg Pattman. « On ne rivalisera jamais avec des marathoniens de haut niveau. ni avec des powerlifters ou des gymnastes de haut niveau. Cependant, on utilise beaucoup de mouvements de ces disciplines et, en général, le CrossFit crée des athlètes complets, associant force et endurance. »

Simplicité : un entraînement Metcon n'est pas forcément compliqué. Vous pouvez effectuer ces séances avec peu ou pas d'équipement. Faites par exemple 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats aériens en un temps donné. Vous pouvez effectuer ces entraînements sur une courte durée ou repousser vos limites avec une séance plus longue. L'entraînement Metcon peut également être adapté à vos besoins et à votre niveau de forme physique. Fun : la diversité qu'offre l'entraînement Metcon, associée à la combinaison de renforcement et de cardio, donne lieu à des séances plus divertissantes qu'un entraînement classique. Les salles de CrossFit offrent également un esprit de groupe avec leurs cours collectifs et leurs entraînements, ce qui vous motive davantage à aller à la salle. Une étude de 2017 publiée dans le Journal of the American Osteopathic Association a révélé que le fait de s'entraîner en groupe réduisait le stress de 26 % et améliorait considérablement la qualité de vie de manière générale. Beaucoup de calories brûlées : les entraînements Metcon peuvent vous permettre de brûler énormément de calories, si c'est ce que vous recherchez. Ils augmentent l'excès de consommation d'oxygène post-exercice, également appelé EPOC. L'EPOC fait référence à l'augmentation de votre métabolisme après une séance de sport.

Le corps a besoin de plus d'oxygène pour récupérer et retrouver son état initial d'avant la séance de sport. D'après une étude de 2000 publiée dans l'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, les entraînements Metcon permettent « une hausse modérée mais prolongée du métabolisme post-exercice et potentiellement de l'oxydation des graisses ». Cela signifie que vous continuez à brûler des calories (et de la graisse) même après avoir terminé votre entraînement.