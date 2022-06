Quelles sont les meilleures chaussures Nike pour le CrossFit ?

Que ce soit pour le HIIT , le cardio, des sprints rapides ou des échauffements de vélo en salle, peu importe votre préférence, à chaque pratique sa Nike SuperRep . L'épaisse couche de mousse souple et légère de la semelle intermédiaire garantit un amorti confortable pour les sauts et les squats. Les rainures sous l'avant-pied offrent plus de souplesse pour les planches et d'autres mouvements basés sur le poids du corps. La semelle en caoutchouc dans les zones d'usure offre plus de stabilité et d'adhérence.Le pied est fermement maintenu autour du talon et l'arc extérieur sert d'armature lors des mouvements latéraux. L'empeigne, douce et respirante, offre davantage d'élasticité à l'avant-pied que la version précédente. La coupe profilée autour de la cheville et le rembourrage confortable au niveau du col et de la languette assurent un confort optimal du talon à la pointe.