Comment choisir la bonne paire de chaussettes de randonnée

Comment choisir votre paire de chaussettes de randonnée adaptée
Guide d'achat
Voici les éléments à prendre en compte lorsque vous cherchez une paire de chaussettes de randonnée pour marcher confortablement pendant des kilomètres.
Souvent, lors d'une randonnée, plus l'ascension est longue, plus les vues depuis le sommet sont époustouflantes. Mais personne n'a envie de grimper un fort dénivelé si c'est pour finir avec les pieds couverts d'ampoules et des chaussettes détrempées par la sueur ou la pluie. Pour profiter au mieux de votre randonnée, il vous faut donc des vêtements performants. Grâce à des chaussettes adaptées que vous porterez dans vos chaussures de randonnée montantes ou basses, rien ne viendra vous détourner de votre chemin. Dans cet article, découvrez les points à considérer pour éviter les ampoules et marcher confortablement.
Les caractéristiques à prendre en compte dans une paire de chaussettes de randonnée
1.Les matières
La plupart des chaussettes de randonnée sont faites d'un mélange de tissus pour répondre à tous vos besoins. Voici les matières que vous rencontrerez le plus fréquemment :
- Le coton : le coton est doux et offre une agréable sensation de confort au contact de la peau, mais il absorbe aussi l'humidité. Si vous transpirez des pieds, des chaussettes en coton augmenteront le risque d'irritation et d'ampoules en raison de l'humidité.
- La laine : les chaussettes en laine possèdent des propriétés anti-microbiennes et permettent de réguler la température. Résultat : elle retiendront moins vite les mauvaises odeurs et maintiendront vos pieds à une température optimale. À noter également que ce type de chaussettes évacue la transpiration et sèche rapidement. Vous trouverez notamment des chaussettes confectionnées en laine Smartwool ou en laine mérinos, des matières douces qui n'irritent généralement pas la peau.
- Le polyester : en plus d'évacuer la transpiration et de sécher rapidement, cette matière synthétique est résistante, respirante et isolante. Le polyester est souvent mélangé à du coton ou de la laine ainsi qu'à du nylon ou de l'élasthanne. Le tissu Nike Dri-FIT est un type de polyester qui favorise tout particulièrement l'évaporation de l'humidité.
- Le nylon : le nylon est souvent mélangé à d'autres tissus pour en optimiser la résistance.
- Le spandex : le spandex est souvent ajouté en petites quantités pour apporter de l'élasticité au tissu et éviter la formation de plis.
- L'élasthanne : cette matière légère est utilisée pour imperméabiliser les chaussettes.
Il est essentiel de choisir des chaussettes de randonnée adaptées aux conditions météorologiques, par temps chaud comme par temps froid. Une paire en laine épaisse vous garantira plus de chaleur au cœur de l'hiver, tandis qu'une paire ultra-légère en fibres synthétiques vous apportera une fraîcheur optimale lorsque l'été bat son plein. Si vous comptez randonner sous la pluie, optez plutôt pour une paire de chaussettes imperméables, et enfilez des guêtres par-dessus vos chaussures afin de rester au sec. Gardez à l'esprit que certaines chaussettes peuvent être faites d'une combinaison de matières, comme un mélange de laine et de fibres synthétiques.
2.L'amorti
Lorsqu'elles présentent un amorti conséquent, vos chaussettes de randonnée peuvent soulager vos pieds sur de longues distances et les maintenir au chaud par temps froid. Mais attention : les chaussettes d'alpinisme et celles dotées d'un amorti intégral sont plus épaisses et risquent de vous faire transpirer. Au contraire, les chaussettes dépourvues d'amorti sont idéales par temps chaud. Celles dotées d'un rembourrage ultra-léger apportent un certain amorti au niveau des points de pression tout en étant plus respirantes que chaudes. Quant aux chaussettes équipées d'un amorti moyen, elles conviennent particulièrement aux longues randonnées par temps clément. Les amatrices et amateurs de randonnée ont tout intérêt à privilégier des chaussettes fabriquées dans des matières respirantes, quelle que soit leur épaisseur.
Le degré d'amorti dont vous aurez besoin va dépendre de la durée de votre randonnée ainsi que de la météo. Des chaussettes dotées d'un amorti intégral seront particulièrement précieuses pour des treks de plusieurs jours, tandis qu'une paire ultra-légère s'avérera indispensable durant les chaudes journées d'été. À vous de décider s'il vaut mieux opter pour des chaussettes qui vous apportent de la fraîcheur ou qui absorbent les chocs. Vous pouvez aussi tenter de trouver l'équilibre entre chaleur et respirabilité avec une chaussette équipée d'un amorti léger ou moyen.
3.Coupe et tenue
Il existe plusieurs coupes pour les chaussettes de randonnée :
- Les chaussettes invisibles sont conçues pour des chaussures basses comme les chaussures de trail. En les portant avec des chaussures de randonnée montantes, vous risquez d'avoir des ampoules.
- Les socquettes ou chaussettes à col bas peuvent être utilisées avec des chaussures de randonnée à tige basse ou intermédiaire. Elles protégeront vos chevilles des irritations.
- Les chaussettes mi-mollet montent plusieurs centimètres au-dessus de votre cheville. Vous aurez besoin d'une paire de ce type si vous portez des chaussures de randonnée montantes, mais vous pouvez aussi les utiliser avec des chaussures à tige basse ou intermédiaire tant qu'il ne fait pas trop chaud dehors.
- Les chaussettes montantes arrivant à hauteur du genou ou au-dessus du mollet peuvent protéger vos jambes des irritations, mais elles sont à réserver pour les randonnées hivernales.
Une fois que vous aurez décidé de la coupe adaptée pour vos chaussettes, assurez-vous de les acheter à la bonne taille. Utilisez un guide des tailles pour convertir votre pointure de chaussures en taille de chaussettes. Si vous ne connaissez pas votre pointure, commencez par mesurer vos pieds : placez-les sur une feuille de papier pour en tracer les contours, puis mesurez la plus longue distance entre votre gros orteil et votre talon. Reportez ensuite le résultat dans le guide de tailles des chaussures. Vous pouvez également utiliser la Nike App pour déterminer votre pointure de chaussures avec l'appareil photo de votre smartphone.
Avant de porter vos chaussettes de randonnée, assurez-vous qu'elles enveloppent parfaitement votre pied. Le talon de la chaussette doit être parfaitement aligné au talon de votre pied. Veillez à ce qu'aucun pli ne se forme à cet endroit et à ce que la chaussette ne glisse pas sous votre pied. De même, les coutures au niveau des orteils doivent reposer à plat, sans pli ni pincement. Dans l'ensemble, les chaussettes doivent épouser votre pied tout en gardant un peu d'élasticité. Des chaussettes de randonnée trop grandes ou trop petites peuvent engendrer des frottements et provoquer l'apparition d'ampoules.
4.Les caractéristiques de conception
Certaines chaussettes de randonnée sont cousues de manière à garantir un excellent soutien de la voûte plantaire. D'autres chaussettes présentent une couture en mailles plates au niveau de la pointe afin de réduire les risques d'irritation. Les chaussettes de sport à orteils constituent aussi une solution pour réduire les frottements entre les orteils pendant les randonnées. Enfin, les chaussettes multi-couches peuvent s'avérer utiles pour les personnes sujettes aux ampoules. Au moment de sélectionner une paire de chaussettes de randonnée, soyez attentifs aux caractéristiques qui vous importent le plus.
5.Développement durable
Certaines chaussettes de randonnée sont faites de matières recyclées pour réduire les déchets et les émissions de carbone. Si vous souhaitez contribuer à préserver la beauté des grands espaces, cela peut être un facteur à prendre en compte au moment de choisir les chaussettes qui vous conviennent.
6.Le style
Le style n'est peut-être pas votre priorité absolue lorsque vous partez en trek ou que vous enchaînez les sommets, mais il peut être amusant de choisir un modèle de chaussettes qui vous permet d'exprimer votre personnalité. Une touche de couleur dépassant de vos chaussures de randonnée peut être le détail qui manquait à votre tenue. Par exemple, recherchez des chaussettes aux couleurs tendance et originales, fabriquées avec du tissu Nike Dri-FIT et du mesh respirant pour vous maintenir au frais et au sec.
Questions fréquemment posées
Quels sont les atouts des chaussettes de randonnée ?
Des chaussettes en coton classiques conviennent pour le bureau, mais les matières performantes utilisées pour fabriquer les chaussettes de randonnée sont nécessaires pour maintenir votre pied au sec et lui apporter un maximum de fraîcheur pendant une longue marche. Les chaussettes de randonnée contribuent à réguler la température du corps. Elles maintiennent vos pieds au sec et amortissent vos pas afin de prévenir l'apparition de points de pression et d'ampoules.
Combien de temps durent les chaussettes en laine mérinos ?
Les chaussettes en laine mérinos sont souvent moins durables que les chaussettes synthétiques en polyester. En règle générale, il faudra les remplacer une fois par an dans le cas d'une utilisation régulière. Toutefois, de nombreuses chaussettes en laine mérinos utilisent des mélanges de tissu pour en améliorer la durabilité, et certains modèles s'accompagnent d'une garantie à vie.
Faut-il porter des sous-chaussettes pour randonner ?
À une époque, les sous-chaussettes étaient utilisées pour garder ses chaussettes classiques propres et sèches. Mais de nos jours, la plupart des chaussettes de randonnée sont faites de tissus performants (comme les matières synthétiques ou la laine) qui évacuent la transpiration et sèchent rapidement. Ainsi, il n'est pas nécessaire de porter des sous-chaussettes.
Devrais-je porter des chaussettes de compression pour randonner ?
Les chaussettes de compression peuvent être utiles pour la randonnée, surtout si vos pieds ont tendance à gonfler ou que vos jambes fatiguent après une longue marche. Si les données disponibles ne permettent pas d'affirmer que les chaussettes de compression améliorent les performances sportives ou l'endurance, elles peuvent en revanche soulager les douleurs musculaires après une activité physique et accélérer le processus de récupération.
Comment prévenir les ampoules pendant une randonnée ?
Tout d'abord, assurez-vous que vos chaussures sont correctement ajustées. Vos orteils doivent avoir suffisamment d'espace au niveau de la pointe pour gigoter et s'étirer, et votre talon ne doit pas glisser ni frotter à l'arrière de la chaussure. Ensuite, choisissez des chaussettes intégrant des propriétés anti-transpiration, un amorti ou une conception à double épaisseur. Si vous remarquez des points de friction au niveau de vos pieds, appliquez-y des traitements anti-ampoules comme des pommades ou des pansements spéciaux, et évitez de marcher plus que nécessaire.