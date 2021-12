Comment choisir la bonne paire de chaussettes de randonnée

Lorsqu'elles présentent un amorti conséquent, vos chaussettes de randonnée peuvent soulager vos pieds sur de longues distances et les maintenir au chaud par temps froid. Mais attention : les chaussettes d'alpinisme et celles dotées d'un amorti intégral sont plus épaisses et risquent de vous faire transpirer. Au contraire, les chaussettes dépourvues d'amorti sont idéales par temps chaud. Celles dotées d'un rembourrage ultra-léger apportent un certain amorti au niveau des points de pression tout en étant plus respirantes que chaudes. Quant aux chaussettes équipées d'un amorti moyen, elles conviennent particulièrement aux longues randonnées par temps clément. Les amatrices et amateurs de randonnée ont tout intérêt à privilégier des chaussettes fabriquées dans des matières respirantes, quelle que soit leur épaisseur.



Le degré d'amorti dont vous aurez besoin va dépendre de la durée de votre randonnée ainsi que de la météo. Des chaussettes dotées d'un amorti intégral seront particulièrement précieuses pour des treks de plusieurs jours, tandis qu'une paire ultra-légère s'avérera indispensable durant les chaudes journées d'été. À vous de décider s'il vaut mieux opter pour des chaussettes qui vous apportent de la fraîcheur ou qui absorbent les chocs. Vous pouvez aussi tenter de trouver l'équilibre entre chaleur et respirabilité avec une chaussette équipée d'un amorti léger ou moyen.