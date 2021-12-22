Comment choisir la bonne paire de chaussettes de randonnée

La plupart des chaussettes de randonnée sont faites d'un mélange de tissus pour répondre à tous vos besoins. Voici les matières que vous rencontrerez le plus fréquemment :

Le coton : le coton est doux et offre une agréable sensation de confort au contact de la peau, mais il absorbe aussi l'humidité. Si vous transpirez des pieds, des chaussettes en coton augmenteront le risque d'irritation et d'ampoules en raison de l'humidité.

le coton est doux et offre une agréable sensation de confort au contact de la peau, mais il absorbe aussi l'humidité. Si vous transpirez des pieds, des chaussettes en coton augmenteront le risque d'irritation et d'ampoules en raison de l'humidité. La laine : les chaussettes en laine possèdent des propriétés anti-microbiennes et permettent de réguler la température. Résultat : elle retiendront moins vite les mauvaises odeurs et maintiendront vos pieds à une température optimale. À noter également que ce type de chaussettes évacue la transpiration et sèche rapidement. Vous trouverez notamment des chaussettes confectionnées en laine Smartwool ou en laine mérinos, des matières douces qui n'irritent généralement pas la peau.

les chaussettes en laine possèdent des propriétés anti-microbiennes et permettent de réguler la température. Résultat : elle retiendront moins vite les mauvaises odeurs et maintiendront vos pieds à une température optimale. À noter également que ce type de chaussettes évacue la transpiration et sèche rapidement. Vous trouverez notamment des chaussettes confectionnées en laine Smartwool ou en laine mérinos, des matières douces qui n'irritent généralement pas la peau. Le polyester : en plus d'évacuer la transpiration et de sécher rapidement, cette matière synthétique est résistante, respirante et isolante. Le polyester est souvent mélangé à du coton ou de la laine ainsi qu'à du nylon ou de l'élasthanne. Le tissu Nike Dri-FIT est un type de polyester qui favorise tout particulièrement l'évaporation de l'humidité.

en plus d'évacuer la transpiration et de sécher rapidement, cette matière synthétique est résistante, respirante et isolante. Le polyester est souvent mélangé à du coton ou de la laine ainsi qu'à du nylon ou de l'élasthanne. Le tissu Nike Dri-FIT est un type de polyester qui favorise tout particulièrement l'évaporation de l'humidité. Le nylon : le nylon est souvent mélangé à d'autres tissus pour en optimiser la résistance.

le nylon est souvent mélangé à d'autres tissus pour en optimiser la résistance. Le spandex : le spandex est souvent ajouté en petites quantités pour apporter de l'élasticité au tissu et éviter la formation de plis.

le spandex est souvent ajouté en petites quantités pour apporter de l'élasticité au tissu et éviter la formation de plis. L'élasthanne : cette matière légère est utilisée pour imperméabiliser les chaussettes.

Il est essentiel de choisir des chaussettes de randonnée adaptées aux conditions météorologiques, par temps chaud comme par temps froid. Une paire en laine épaisse vous garantira plus de chaleur au cœur de l'hiver, tandis qu'une paire ultra-légère en fibres synthétiques vous apportera une fraîcheur optimale lorsque l'été bat son plein. Si vous comptez randonner sous la pluie, optez plutôt pour une paire de chaussettes imperméables, et enfilez des guêtres par-dessus vos chaussures afin de rester au sec. Gardez à l'esprit que certaines chaussettes peuvent être faites d'une combinaison de matières, comme un mélange de laine et de fibres synthétiques.