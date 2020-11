Le retour des poids pour cheville

Les faits derrière la tendance

Les poids de cheville sont, comme leur nom l'indique, de petits poids en fonte, allant de 500 g à 5 kg, généralement recouverts d'une enveloppe en silicone ou en néoprène permettant de les enrouler et les attacher autour des chevilles. Dans certains cas, ils peuvent même faire office de bijoux originaux. (Une entreprise qui s'est récemment fait connaître pour la vente de poids de cheville portés comme accessoires a vu ses recherches augmenter de 1 400 % cette année.)



Comment expliquer ce regain soudain de popularité ? De nos jours, alors que l'accès aux salles de sport est limité et qu'il n'est pas évident de trouver des haltères pour s'entraîner chez soi, « les gens font preuve de créativité pour trouver différentes façons d'ajouter de la résistance », explique Rachel Straub, spécialiste certifiée en renforcement et conditionnement physique et physiologiste du sport au sein du laboratoire de recherche sur la biomécanique musculo-squelettique de l'université de Californie du Sud.



Cette créativité pourrait porter ses fruits. Le « Journal of Taibah University Medical Science » a publié une étude au cours de laquelle les participants portaient des poids de cheville et de poignet de 500 g (donc 2 kg au total) trois fois par semaine, pendant 20 minutes, lors de leurs activités quotidiennes, comme la marche ou les tâches ménagères. Au terme des 6 mois qu'a duré l'étude, leur tour de taille et leur masse corporelle avaient légèrement diminué, tandis que leur masse musculaire avait augmenté de 0,75 %. Ce n'est pas beaucoup, mais si on prend en considération le fait que les participants n'ont réalisé aucun autre entraînement, ce n'est pas rien non plus.