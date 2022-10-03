En grandissant, chaque fois que Kameroon Jade arrivait sur le terrain pour jouer au foot, elle voyait la même chose : des garçons. Parfois ils étaient gentils, mais il y en avait toujours un ou deux qui ne voulaient pas qu'elle joue avec eux. Kameroon savait qu'elle pouvait assurer. Elle savait qu'elle pouvait mettre le ballon au fond des filets s'ils le lui passaient. Elle se sentait frustrée. C'était décourageant de devoir faire ses preuves encore et encore.

Le plus triste, c'est qu'elle connaissait beaucoup de filles qui auraient aimé jouer au foot plus souvent, mais elles n'étaient pas à l'aise avec la pression des garçons. Elles avaient peur que quelqu'un se moque d'elles si elles se trompaient.

« Comment les filles peuvent-elles s'améliorer si elles ne peuvent même pas s'entraîner ? » pensait Kameroon.